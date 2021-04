Inter, presentata la quarta maglia con il nuovo logo: «Rappresenta inclusività e fratellanza» – FOTO

L’Inter ha presentato la quarta maglia per questa stagione su cui è presente anche il nuovo logo del club

Dopo le prime immagini pubblicate ieri da Nike, l’Inter ha presentato oggi la quarta maglia per questa stagione. La prima con il nuovo logo del club. Attraverso un comunicato, i nerazzurri hanno spiegato il valore e il significato di questa nuova divisa.

«La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani, e richiama una vocazione all’inclusione, la stessa che da sempre rende Milano la città più “internazionale” d’Italia e guida Inter e Nike Football a fare quotidianamente la differenza, in campo e fuori, per portare un cambiamento positivo non solo nel calcio ma nello sport in generale. Per celebrare questo lancio, Nike ha invitato i graphic designer Dee Mo e Moab, due artisti fra i più seguiti nella scena creativo-culturale milanese e veri maestri di reinvenzione, a produrre un artwork originale ispirato alla storia e al design della maglia».