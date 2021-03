Inter, prima lo scudetto e poi l’Europa: Conte vuole aprire un ciclo

Conte vuole aprire un ciclo con l’Inter, lo scudetto è l’obiettivo primario poi si comincerà a pensare all’Europa

L’Inter è prima in classifica con un vantaggio di ben 6 punti sui cugini e rivali del Milan. Merito soprattutto di Antonio Conte che è riuscito a creare un’alchimia perfetta nell’ambiente nerazzurro dopo le frizioni della scorsa estate. E in casa interista, come riporta La Gazzetta dello Sport, si comincia a pensare che vede proprio l’allenatore leccese come comandate della nave ancora a lungo.

L’Inter vuole dare continuità al progetto Conte e lo stesso tecnico ha tutte le intenzioni di aprire un ciclo vincente: prima lo scudetto, poi si penserà a vincere al di là dei confini italiani. Il club vuole proseguire in questo progetto tecnico e lo dimostra il fatto che vuole confermare in toto questo gruppo vincente e lo dimostrano le trattative già avviate per i rinnovi di Lautaro, Bastoni e De Vrij.