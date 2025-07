Inter, primi contatti con l'Atalanta per Lookman: si punta a trovare un compromesso con la Dea - Calcio News 24

L’Inter ha mosso il primo passo concreto per cercare di sbloccare l’affare Lookman. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri è andato in scena un primo contatto diretto tra la dirigenza nerazzurra e quella dell’Atalanta. Nessuna fumata bianca, ma un segnale importante dopo giorni di tensione e messaggi indiretti. Il club milanese ha voluto chiarire la propria posizione: l’offerta da 40 milioni presentata tramite gli agenti dell’attaccante nigeriano non è stata un’iniziativa isolata, ma il risultato di un’intesa con il giocatore e del rispetto di una promessa fatta un anno fa dalla Dea. Secondo quanto riferito all’Inter dagli agenti di Lookman, esisterebbe infatti un accordo informale con l’Atalanta per liberare il calciatore a fronte di una proposta ritenuta congrua.

L’Atalanta, però, continua a valutare il giocatore 50 milioni di euro e, soprattutto, mantiene la preferenza per una cessione all’estero: l’interesse concreto dell’Atletico Madrid ne è la prova. Tuttavia, il dialogo aperto tra le parti ha riacceso le speranze dell’Inter, che nei prossimi giorni potrebbe presentare un rilancio (intorno ai 43 milioni). La società di Viale della Liberazione conta molto sulla volontà del giocatore, che ha già scelto Milano come destinazione prioritaria. Lookman ha infatti raggiunto un accordo verbale con i nerazzurri fino al 2030, con un ingaggio da 4,5 milioni a stagione, rifiutando proposte più ricche da parte di Napoli e Atletico.

Ora l’Inter si aspetta che sia il calciatore stesso a forzare la mano per facilitare la chiusura dell’operazione. Al momento è fermo per infortunio e ne avrà ancora per una decina di giorni, ma se al termine del recupero non ci saranno novità, non è escluso un gesto forte per spingere l’Atalanta a cedere. In casa Inter, anche Cristian Chivu spera in una svolta a breve: l’obiettivo è avere Lookman disponibile fin dal raduno di sabato, per iniziare la stagione con slancio e lasciarsi alle spalle le incertezze degli ultimi mesi.