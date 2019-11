Inter, la priorità è il rinnovo di Lautaro: entro fine anno un nuovo incontro

La priorità dell’Inter è blindare Lautaro Martinez per respingere sul nascere eventuali corteggiamenti da parte del Barcellona

La priorità in casa Inter si chiama Lautaro Martinez. Per il presente ma anche per il futuro. Il club nerazzurro sta ragionando su come blindare il più a lungo possibile l’argentino a Milano.

Come riporta il Corriere dello Sport, nel contratto del giocatore c’è una clausola da 111 milioni di euro che non cancella il pericolo di una sua partenza. Contratto fino al 2023, c’è già stato un incontro con l’agente del calciatore: l’entourage di Lautaro potrebbe tornare in Italia a dicembre per trovare una quadra per il rinnovo del Toro.