Inter, problemi con i biglietti per i tifosi in Portogallo: ecco cosa è successo

Il Porto ha deciso di impedire l’accesso ai tifosi dell’Inter al di fuori del settore ospiti anche per chi ha già comprato il biglietto

Problemi per i tifosi dell’Inter che saranno presenti in Portogallo, ma non nel settore ospiti: nonostante siano muniti praticamente di biglietto e associando tutto al contesto imposto dal Porto.

La squadra di casa infatti ha deciso negli ultimi giorni prima del match di far impedire l’accesso ai tifosi nerazzurri in tutti i settori (escludendo quello dedicato agli ospiti). Si attendono aggiornamenti anche nei confronti delle autorità competenti.

