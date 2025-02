Ranocchia sul big match di sabato: «Napoli-Inter non sarà decisiva per il risultato finale del campionato»

L’ex difensore e capitano nerazzurro ha parlato del big match di sabato in programma al Maradona. Le parole

Sabato 1 marzo alle ore 18 al “Maradona” andrà in scena il big match tra Napoli e Inter. Un match molto importante ai fini del campionato con i due club che si sfideranno per la vetta della classifica anche se non tutti sono dello stesso avviso. Andrea Ranocchia, ex giocatore nerazzurro, ha parlato del match alla Gazzetta dello Sport. A seguire le sue parole.

SFIDA NON DECISIVA – «Non c’è dubbio che quella tra l’Inter e Napoli sia una sfida molto, molto importante nella corsa scudetto anche se, onestamente, non credo che sarà del tutto decisiva per il risultato finale del campionato: mancano ancora tante partite, ci sono 36 punti in ballo, e poi penso che sarà sempre di più una lotta a tre».

ATALANTA – «Dobbiamo affiancare alle duellanti del Maradona anche l’Atalanta: la squadra di Gasperini è senza coppe e quindi tutti devono prestarle una attenzione ancora maggiore. Tornando alla partita di sabato, Conte avrà potuto usufruire di una settimana intera di preparazione, mentre Inzaghi gioca la Coppa Italia e potrà lavorarci per davvero solo da mercoledì (domani, ndr): questo avrà sicuramente un peso».