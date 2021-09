Inter Real, F.Inzaghi: «Mio fratello fa giocare bene le squadre. Ancelotti...»

Filippo Inzaghi, tecnico del Brescia, ha parlato ai microfoni di Prime Video delle somiglianze tra Ancelotti e Inzaghi. Le sue parole

INZAGHI E ANCELOTTI – «Simone è. molto bravo, sa far giocare bene le squadra. Ancelotti sa quando darti bastone e carota, è un allenatore eccezionale. Loro due sono tra i top allenatori, sono persone schiette ed oneste. Nella gestione della squadra possono avere qualche somiglianza, si fanno amare dai giocatori. Simone è un maniaco del gioco, esalta gli attaccanti e esalta il loro modo di giocare. Grida tantissimo, però poi fa più fatica a recuperare la voce. Ogni tanto mi scrive un messaggio di non chiamarlo, ci sono momenti in cui perde la testa ma come tutti. Sta diventando tra i primi allenatori al mondo e merita di giocare sfide come Inter-Real Madrid».