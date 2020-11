Inter Real Madrid, attacco a pezzi per gli spagnoli

Zinedine Zidane deve fare la conta degli assenti e rischia di arrivare a Milano senza attaccanti

Il Real Madrid potrebbe arrivare a Milano, per il match di Champions League contro l’Inter, senza attaccanti. Jovic è risultato positivo al Covid-19 mentre Karim Benzema, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si è allenato nella rifinitura di ieri ed è in forse per la sfida contro i nerazzurri.

Problemi anche per Casemiro, anche lui in dubbio per la partita contro l’Inter. Zidane dovrà così fare la conta degli assenti e, in caso di mancato recupero, reinventarsi la formazione.