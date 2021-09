Inter Real Madrid, discorso di Inzaghi alla squadra dopo il ko: il retroscena

Inter, mister Inzaghi ha parlato al gruppo dopo il ko contro il Real Madrid

Come riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha voluto parlare alla squadra dopo il ko contro il Real Madrid. L’allenatore ha chiesto ai suoi di continuare a giocare su questo livello, ma chiaramente ottenendo dei risultati differenti.

«Ha chiesto a tutti consapevolezza per la bella gara disputata e pretende prove analoghe, ma con un risultato diverso, nei prossimi impegni. Il tecnico di Piacenza non vuole assolutamente che gli ultimi due risultati non positivi facciano perdere convinzione al gruppo. Anche perché i numeri e le statistiche analizzate con il suo staff provano che la squadra sta benissimo a livello fisico».