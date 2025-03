Inter, Ribery sulla sfida di Champions: «È un buon momento per il Bayern Monaco hanno un bel vantaggio in campionato. Contro l'Inter sarà difficile...»

L’ex giocatore del Bayern Monaco Frank Ribery ha parlato della sfida tra i bavaresi e l’Inter ai quarti di Champions. Le parole

L’ex giocatore del Bayern Monaco Frank Ribery ha parlato della sfida tra i bavaresi e l’Inter di Simone Inzaghi ai quarti di Champions League. L’ex attaccante francese è intervenuto in occasione della Beckenbauer Cup, torneo di leggende del calcio tenutosi al SAP Garden di Monaco di Baviera in onore del Kaiser. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «È stato molto divertente, soprattutto con Arjen Robben. Siamo ancora in forma. Franz era una grande personalità e aveva un comportamento elegante. È stato molto importante per il Bayern Monaco e per il calcio».

BEYERN MONACO – «È un buon momento per il Bayern Monaco, hanno fatto molto bene col Bayer Leverkusen e hanno un bel vantaggio in campionato. Spero che possano vincere sia la Bundesliga che la Champions League, per quello che ho visto sin qui la strada è quella giusta. Contro l’Inter però non sarà una sfida facile, è una squadra davvero forte. Sta andando bene già da un paio d’anni e ha buoni giocatori, sarà una sfida tra due grandi squadre».