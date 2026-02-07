Inter ricoperta d’oro, 140 milioni in arrivo: squadra rifatta con due cessioni

L’Inter in vista del prossimo mercato estivo potrebbe ritrovarsi veramente con un sacco di soldi fra le mani.

L’Inter continua a essere molto concentrata sulle partite da disputare ed eventualmente da vincere, con il chiaro obiettivo di tornare Campione d’Italia e fare bella figura sia in Coppa Italia che in Champions League. Proprio per questa ragione, i nerazzurri sono così tanto concentrati su quello che effettivamente deve fare rispetto agli avversari all’interno del quadrato di gioco.

Qualcosa che però non preclude anche un certo lavoro dietro le quinte. Facciamo in particolar modo riferimento al fatto che Giuseppe Marotta e Piero Ausiio si starebbero già dando non poco da fare all’interno del calciomercato sia in entrata che in uscita.

E in effetti, la squadra allenata attualmente da Cristian Chivu potrebbe perdere decisamente più di un elemento di spicco in vista della stagione che deve ancora venire, per un tesoretto totale di 140 milioni di euro da reinvestire sul mercato: e con solamente due cessioni, per quanto effettivamente onerose.

Due cessioni, 140 milioni in cassa: così l’Inter si rifà la squadra

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il Barcellona starebbe preparando una prima offerta di 80 milioni di euro da consegnare all’Inter per acquistare Alessandro Bastoni. Il difensore centrale dei nerazzurri, pilastro della difesa negli ultimi anni, gradirebbe la destinazione, anche perché sarebbe una nuova esperienza di calibro internazionale per lui e si sente abbastanza maturo da cambiare club, città e Stato in vista della prossima stagione calcistica.

Bastoni al Barcellona, quotazioni in rialzo (www.calcionews24.com – X Transfer Sector)

Con una cessione del genere, qualora l’Inter accettasse, sarebbe possiible rifare come minimo il reparto difensivo di una squadra che in ogni caso fra pochi mesi potrebbe perdere non pochi tasselli, considerando i contratti in scadenza di Acerbi e de Vrij. Marotta e colelghi preferirebbero perdere Bastoni rispetto ad altri big quali Lautaro, Barella e Calhanoglu. Inoltre, c’è da considerare anche il possibile addio di Marcus Thuram in estate, senza dimenticare anche la potenziale partenza di Denzel Dumfries.

Queste cessioni possono regalare all’Inter fino ad almeno 140 milioni di euro da reinvestire all’interno del calciomercato. Praticamente la squadra in questo momento allenata da Cristian Chivu ha la chiara chance di rivoluzionare la rosa in vista dell’annata calcistica 2026/27. E, se lavora bene, non solo. Certo, tali operazioni in uscita andranno concluse, tuttavia la possibilità di riuscirci è davvero alta, visto che parliamo di calciatori senza la benché minima ombra di dubbio pieni di ammiratori sia in Italia che all’estero.