Finale di stagione Inter, niente rientro con la squadra per Lautaro Martinez! Il capitano subito in vacanza

Inter, niente rientro con la squadra per Lautaro Martinez! Il capitano subito in vacanza

La stagione 2024/25 dell’Inter si è conclusa ufficialmente con una delusione. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, sono stati eliminati dal Mondiale per Club FIFA dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense, campione in carica del Sudamerica. La prestazione sottotono e l’eliminazione prematura hanno acceso il malumore all’interno della rosa, sfociato in tensioni post-partita che hanno coinvolto due dei leader della squadra: Lautaro Martínez e Hakan Calhanoglu.

Il capitano argentino, protagonista in negativo nella gara disputata, ha avuto un acceso confronto a fine partita che, secondo alcune indiscrezioni, ha coinvolto anche il centrocampista turco. Calhanoglu, classe 1994 e regista della formazione nerazzurra, ha poi alimentato la polemica con una serie di reazioni social, alle quali ha preso parte anche sua moglie. Un episodio che tiene banco tra i tifosi e rischia di avere strascichi anche nel futuro prossimo del club.

Nel frattempo, la squadra farà ritorno oggi a Milano, ma senza il suo capitano. Come riportato da SportMediaset, Lautaro Martínez ha deciso di non rientrare con il gruppo, ma di partire direttamente per l’Argentina, dove inizierà le vacanze estive. Una scelta che gli consentirà di raggiungere la famiglia senza ulteriori spostamenti, in attesa della ripresa della preparazione estiva in vista della stagione 2025/26.

Il resto della rosa interista si scioglierà all’arrivo in Italia, con i calciatori attesi da un periodo di riposo prima del ritorno agli allenamenti. Resta però da capire se alla ripresa sarà rientrata anche la tensione interna, in particolare il caso legato a Calhanoglu, sempre più al centro di voci di mercato e di una situazione che appare tutt’altro che serena.

Per l’Inter, la pausa estiva dovrà servire non solo a recuperare energie, ma anche a ricompattare un gruppo che chiude la stagione con più ombre che luci.