Inter, rinnovo Barella: fissato il primo incontro. I dettagli

L’Inter lavora per il rinnovo di Nicolò Barella: fissato il primo incontro con l’entourage del centrocampista. Tutti i dettagli

Dopo Bastoni e Lautaro Martinez, l’Inter lavora per blindare Nicolò Barella alla corte di Simone Inzaghi. Il centrocampista și sta dimostrando un elemento fondamentale anche con il nuovo tecnico e prossimamente si entrerà nel vivo nella trattativa per il rinnovo di contratto come scrive il Corriere dello Sport.

Nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra Ausilio e l’agente del giocatore per fissare il primo summit che potrebbe svolgersi già entro questa settimana. L’Inter vuole mettersi al riparo da sorprese e dall’assalto delle big d’Europa, alzando l’ingaggio dell’ex Cagliari che attualmente guadagna 2,5 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro metterebbe sul piatto 4-4,5 milioni, con l’entourage di Barella che potrebbe chiedere però una cifra più elevata. Sono comunque tante le possibilità di pervenire ad un accordo, vista la volontà di entrambe le parti di proseguire il matrimonio insieme. Barella attualmente è in scadenza nel giugno 2024 con l’Inter.