Inter, rinnovo Brozovic: fissato l’incontro decisivo. I dettagli

L’Inter è a lavoro per chiudere la trattativa per il rinnovo di Brozovic: fissato l’incontro decisivo tra le parti

L’Inter in costante pressing su Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto, in scadenza la prossima estate.

Filtra fiducia e ottimismo sulla fumata bianca dopo i recenti incontri e il nuovo summit – forse decisivo – dovrebbe svolgersi la prossima settimana dopo la gara del weekend contro il Venezia. Per il nazionale croato pronto un accordo fino al giugno 2025 a circa 5,5 milioni di euro a stagione, si legge questa mattina su La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24