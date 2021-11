Inter, rinnovo Brozovic: ora i nerazzurri vanno di fretta. PSG e Atletico in agguato

L’Inter ora va di fretta per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Sul croato ci sarebbero in agguato PSG e Atletico Madrid

L’Inter mette fretta a Marcelo Brozovic sul rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2022. Entro Natale – scrive La Gazzetta dello Sport – il club campione d’Italia vuole definire la questione inerente al futuro del nazionale croato.

Più passano i giorni e più l’accordo diventa complicato, con l’Inter che cerca chiarezza in un senso o nell’altro. Un nuovo summit potrebbe consumarsi al rientro del giocatore dopo la parentesi in Nazionale, prima del big di San Siro con il Napoli. Il sospetto dei nerazzurri è che l’entourage di Brozovic stia valutando anche altre offerte in giro per l’Europa, con Paris Saint-Germain e Atletico Madrid pronte ad ad ascoltare le richieste d’ingaggio del centrocampista.

