Inter, rinnovo Brozovic una priorità: il croato è fondamentale. Le ultime

In casa Inter si lavora al rinnovo di Brozovic. Il prolungamento è una priorità, considerando anche l’importanza del croato

Marcelo Brozovic sta diventando partita dopo partita sempre più elemento fondamentale e insostituibile all’interno della rosa dell’Inter. Il centrocampista croato, sempre schierato titolare fino ad oggi, è oggi una pedina imprescindibile all’interno dello scacchiere di Inzaghi.

Capace di ispirare i suoi compagni di reparto e non solo, Brozovic non ha alter-ego all’interno della squadra nerazzurra, sebbene in qualche occasione siano stati adattati Barella e Sensi ottenendo però risultati ben diversi. Ed ecco che, in una situazione simile, il rinnovo è una priorità: c’è ancora distanza tra domanda e offerta, servirà trovare un punto d’incontro. La richiesta iniziale del croato era di 7 milioni a stagione, ma lo stesso centrocampista ha dimostrato intenzione di voler arrivare ad un dialogo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

