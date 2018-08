Inter e Roma si prendono in giro sui colpi sfumati dell’estate: da Modric e Vidal a Malcom tra le risate dei tifosi

Si può definire come una vera e propria guerra social tra Inter e Roma. A scatenarla un innocuo, almeno in apparenza, tweet dell’Olympique Marsiglia in cui si annuncia l’ingaggio del nuovo giocatore Kevin Strootman. Ma cosa c’entra tutto ciò? Riavvolgiamo il nastro. Parte tutto da un ironico post in cui il club francese chiede al profilo Twitter inglese della Roma, ormai famoso per ironia e originalità degli annunci, un parere sulla gif di presentazione dell’olandese: «Ehi Roma, siamo stati abbastanza bravi?». Di lì in poi partono le frecciatine virtuali. La Roma che risponde con l’immagine di presentazione di De Vrij nei panni del muratore: «Sicuramente meglio del video di presentazione dell’Inter».

L’Inter punta nell’orgoglio che risponde: «No, Roma, siete voi i migliori. Ci è piaciuta molto la presentazione di Malcom» con l’immagine di un video non disponibile, a ricordare un aereo mai arrivato. Ma non mica finita perché, dopo pochi secondi, spunta la piccata risposta della Roma che tira in ballo Modric e Vidal, nerazzurri solo alla PlayStation. L’Inter continua con «Questo Malcom?» postando un’immagine del brasiliano a passeggio con la Roma, ma evidentemente distratto da una bella ragazza con lo stemma del Barcellona. Una guerra social destinata a non cessare.