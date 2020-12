Walter Samuel ha elogiato le qualità di Stefan de Vrij

Arrivato all’Inter, Stefan de Vrij è stato soprannominato “Il Muro”. The Wall, come Walter Samuel ex conoscenza dei nerazzurri. E il difensore argentina, a La Gazzetta dello Sport, ha elogiato le qualità del difensore rispondendo all’intervista fatta proprio dall’olandese.

«Mi sento onorato di questi complimenti fatti da Stefan, lui è un difensore molto forte e mantiene da anni un livello molto alto con regolarità».