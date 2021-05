Inter, Sanchez non ci sarà contro la Juve: le ultime da Appiano

Alexis Sanchez non è partito con la squadra per la trasferta di Torino contro la Juventus: ecco le sue condizioni

Antonio Conte deve rinunciare ad Alexis Sanchez per la gara contro la Juventus. Come rivelato da Sky Sport, il cileno ha lasciato Appiano dopo l’allenamento odierno e non è partito con la squadra alla volta di Torino.

Attacco dunque obbligato per Antonio Conte che schiererà Lukaku e Lautaro Martinez, i due mattatori dello Scudetto: difficile la sorpresa Pinamonti contro la Juventus in una gara che l’Inter vuole vincere per mille motivi, nonostante il risultato già acquisito.