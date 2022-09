Inter, Savino: «Colpisce l’incapacità di creare gioco. Inzaghi? Ecco le sue colpe»

Il conduttore Nicola Savino, di dichiarata fede interista, ha parlato a Tuttosport soffermandosi sui problemi della sua Inter: le dichiarazioni al quotidiano

Il conduttore ha detto la sua sul momento delicato dell’Inter:

LA CRISI – «Mi aggrappo all’atipicità della stagione che stiamo vivendo. Il lungo stop per il Mondiale può aiutarci, può appianare tutto. È un momento brutto e quello che più mi colpisce è l’incapacità di costruire gioco. Non si riesce a giocare a pallone, a fare la costruzione dal basso. Critiche a Inzaghi? Lo ritengo un ottimo allenatore ma secondo me nel derby come con il Bayern Monaco ha tardato di qualche minuto i cambi».

