Inter, 19 punti per il 19° scudetto: bastano 6 vittorie e un pareggio

All’Inter mancano 19 punti e poi potrà festeggiare il suo 19° scudetto: alla squadra di Conte bastano 6 vittorie e un pareggio

Dopo la vittoria contro il Bologna, si possono iniziare a fare i primi calcoli in casa Inter. Perché la sensazione è che dopo i risultati di ieri le rivali inizino ad annusarsi prima della volata Champions più che sperare nella rimonta da titolo.

I conti sono relativamente facili. L’Inter è a 68 punti, il Milan a 60, l’Atalanta a 58, Juve e Napoli a 56. A Lukaku e compagni insomma bastano 19 punti per essere irraggiungibili. Se anche il Milan dovesse vincerle tutte, con 27 punti arriverebbe a 87, ma sarebbe dietro in virtù del bilancio negativo nei derby. Di fatto alla capolista basterà vincere 6 partite e pareggiarne una. 19 punti per il 19° scudetto. Un obiettivo alla portata di una squadra che ne ha portati a casa 27 degli ultimi 27 disponibili.