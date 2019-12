Inter, senti il Ludogorets: «Possiamo battere chiunque»

Il proprietario del Ludogorets Domuschiev ha parlato in vista dell’impegno di Europa League contro l’Inter di Conte

Il proprietario del Ludogorets Kiril Domuschiev ha fatto il punto della situazione in vista dell’impegno di Europa League contro l’Inter: «Il Ludogorets dimostra che nel calcio i soldi e il budget non sono tutto, nei primi anni le squadre di Sofia avevano più risorse di noi, ma questo non ci ha impedito di diventare campioni di Bulgaria».

«Quest’anno invece in Europa League abbiamo dimostrato di poter battere club con cinque, sei, sette od otto volte il nostro budget come il CSKA Mosca», ha concluso a Nava TV.