Inter, senti Rakitic: «Vorrei provare a cambiare le cose. Non so cosa accadrà a gennaio»

Rakitic, interesse di mercato dell’Inter, vuole giocare: «Non c’è posto migliore del Barcellona ma voglio divertirmi»

Ivan Rakitic non rientra più nei piani del Barcellona: 9 presenze in Liga di cui solo 2 da titolare quest’anno. Piace all’Inter, oltre che alla Juventus e al Milan, e nell’intervista rilasciata dal croato a Marca ha espresso la sua volontà di giocare: «Vorrei provare a cambiare le cose. Se ti senti triste, o stai male, devi lasciarti tutto alle spalle».

«Non c’è posto migliore del Barcellona per giocare, ma non so cosa accadrà. Voglio fare del mio meglio. Voglio divertirmi, ho ancora molto da dare. Non capisco la situazione, voglio godermi ogni giorno e giocare»