Inter, senti Skriniar: «So di essere forte ma devo tenere alto il livello»

Inter, Skriniar è convinto dei suoi mezzi: «Non pensavo di diventare così forte, ma adesso devo dare continuità e tenere alto il livello»

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program dei nerazzurri, pubblicato in occasione della sfida contro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole:

«Sono arrivato in Italia quattro anni fa, giocavo poco, pensavo di andare via in prestito. Poi la mia carriera è svoltata: merito degli allenatori che mi hanno dato fiducia. Se pensavo di diventare un difensore di questa caratura? Forse no: di sicuro ora so che devo dare continuità. Tanti si aspettano che vinca ogni contrasto, che prenda tutti i palloni di testa. Io resto me stesso: so che devo tenere sempre il livello altissimo».