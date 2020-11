Inter, senti Skrtel: «Futuro Skriniar? Gli ho dato un consiglio»

Martin Skrtel, ex calciatore del Liverpool, ha parlato del futuro di Milan Skriniar, attualmente di proprietà dell’Inter: le sue dichiarazioni

Martin Skrtel, ex calciatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sport Aktuality del futuro di Milan Skriniar, attualmente di proprietà dell’Inter.

«Ci sono momenti, nella vita di un calciatore, in cui nulla va come pianificato. E quando succede, è importante per un calciatore reagire rapidamente. Skriniar sta vivendo qualcosa di questo tipo all’Inter: nelle ultime gare ha perso il suo ruolo di titolare e si è parlato tanto di un possibile addio al club. Il mio consiglio però è di restare, nonostante ci siano club spagnoli e inglesi su di lui. È all’Inter che si è costruito un nome, è lì che deve lottare per tornare a essere protagonista».