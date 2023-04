Inter, senza Champions ingaggi ridimensionati: alcuni rinnovi in bilico

La dirigenza dell’Inter ha stretto un patto coi giocatori e l’allenatore, l’obiettivo è almeno il quarto posto altrimenti alcuni rinnovi potrebbero anche saltare

La dirigenza dell’Inter ha stretto un patto coi giocatori e l’allenatore, l’obiettivo è almeno il quarto posto altrimenti alcuni rinnovi potrebbero anche saltare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, senza la Champions ci sarà un ridimensionamento degli ingaggi e anche per questo alcuni rinnovi sono stati messi in stand by. Bastoni, Dzeko e Devrij su tutti, mentre per Calhanoglu potrebbero esserci delle eccezioni.