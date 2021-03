Inter, si ferma Kolarov in allenamento: affaticamento per il serbo

Problemi per Aleksandar Kolarov: il calciatore serbo si è fermato in allenamento ed è a rischio per il match contro il Torino

Oggi l’Inter è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da parte di Antonio Conte.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il gruppo è stato diviso in due e chi ha giocato con l’Atalanta ha svolto un lavoro più leggero. Lavoro personalizzato per Aleksandar Kolarov a causa di un affaticamento. Il serbo lavorerà a parte nei prossimi giorni per cercare di recuperare la condizione.