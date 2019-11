Inter, si lavora alla cessione di Gabigol: c’è distanza

L’Inter sta lavorando per la cessione a titolo definitivo di Gabigol. Ancora non si trova l’accordo economico con il Flamengo

In casa nerazzurra si lavora per la cessione di Gabigol, che sta facendo molto bene al Flamengo. L’Inter sta infatti discutendo con il club brasiliano per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante.

La richiesta dei nerazzurri, come spiega Tuttomercatoweb, è di 25 milioni di euro, mentre al momento i brasiliano offrono una cifra di circa 16-18 milioni più il 20% sulla futura rivendita.