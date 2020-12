Inter, si cerca un nuovo sponsor: addio a Pirelli per investire di più

L’incontro interno di martedì tra le parti dell’Inter ha fotografato un momento non proprio roseo per le casse nerazzurre: i dettagli

L’incontro tra le parti dell’Inter lo scorso martedì ha decretato una situazione non prorio rosea per le casse nerazzurre. Il prossimo mercato sarà auto-finanziato dalle cessioni, mentre si cerca di risparmiare anche sugli stipendi (Pinamonti è a libro paga per 2 milioni).

Intanto si cerca un investitore asiatico per lo sponsor sulle maglie: addio allo storico Pirelli dunque è in arrivo un colosso asiatico pronto a investire tra 30 e 35 milioni di euro (Evergrande, Hisense o Samsung). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.