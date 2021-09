Inter, Skriniar al centro del progetto: presto l’incontro per il rinnovo

Milan Skriniar è sempre più al centro del progetto Inter: presto si parlerà di rinnovo per il difensore slovacco

L’Inter non può fare a meno di Milan Skriniar. Anche Simone Inzaghi se n’è accorto presto, che ha apprezzato da vicino la prestazione superlativa del gigante slovacco anche nella notte di Champions League contro il Real Madrid. Il centrale nerazzurro – idolo dei tifosi – è al centro del progetto dell’Inter e presto si inizierà a parlare di rinnovo.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Skriniar è rimasto e ha fatto la sua fortuna e quella della squadra, poiché lo scorso anno era tra i più scatenati a festeggiare lo scudetto. Il suo contratto, in scadenza nel 2023, sarà tra quelli che verranno presto riesaminati dal club nerazzurro per procedere con un eventuale rinnovo. Ora guadagna oltre 3 milioni di euro: inevitabile che l’asticella dell’ingaggio stagionale dovrà essere alzata dall’Inter.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24