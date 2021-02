Inter, Skriniar: «Felice di aver ritrovato il posto. Scudetto? Non ne parliamo…»

Milan Skriniar ha tirato le somme di questa prima parte di stagione dell’Inter

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, in una intervista a Sport.sk ha parlato di questa prima parte di stagione dei nerazzurri e del suo rendimento personale.

VITTORIA NEL DERBY – «Vittoria dal sapore dolce. Abbiamo vinto una partita importante, seppur in una competizione che non era il campionato. Tuttavia, questo è stato il nostro prossimo messaggio non solo verso il Milan, ma anche verso altri concorrenti: siamo qui e siamo pronti a lottare fino alla fine per il nostro posto tra i migliori. Penso che stavamo meglio in questa partita, l’abbiamo gestita secondo le nostre idee. Abbiamo avuto molte occasioni, ma alla fine è stata una partita pazzesca. Anche perché l’arbitro si è infortunato e c’è stato un lunghissimo recupero. Durante questo periodo, Christian Eriksen ha tirato una bellissima punizione garantendoci vittoria e qualificazione».

POSTO RICONQUISTATO – «Mi rende davvero felice. È vero che alla fine della scorsa stagione, quando la squadra ha avuto successo in Europa League, sono uscito dalla formazione. L’allenatore quindi non aveva motivo di cambiare la squadra titolare. Dopo la prima parte del nuovo anno, tuttavia, sono tornato alle origini. Più tardi è arrivato il periodo sfortunato con il Covid, ma poi ho continuato con minuti interi. L’Inter ha un’ottima squadra, l’allenatore può scegliere tra una forte concorrenza. C’è una lotta per un posto praticamente ogni giorno. Devo anche cercare di mantenere la mia posizione. Il fatto di essere tornato in tempi relativamente brevi è una soddisfazione per me. Ora devo solo andare avanti e continuare a lavorare su me stesso in modo che nulla debba cambiare in questa direzione».

SCUDETTO – «Siamo l’Inter e abbiamo un’ottima squadra. Questa parola si scrive ovunque, soprattutto sui giornali italiani. Ma nello spogliatoio finora ne abbiamo parlato in modo piuttosto modesto. Allo stesso tempo, però, è naturale avere solo gli obiettivi più alti. Stiamo andando bene e negli ultimi nove anni c’è stata un’altra squadra a vincere qui, cosa che vorremmo cambiare. Tuttavia, il campionato è il più equilibrato degli ultimi anni ed è chiaro che dobbiamo gestire non solo grandi partite, ma assolutamente tutti gli incontri».