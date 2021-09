Inter, Skriniar: «Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo»

Il difensore centrale dell’Inter Milan Skriniar ha parlato nel pre gara di Marassi ai microfoni di Inter Tv

Le parole di Milan Skriniar a Inter Tv nel pre partita di Sampdoria Inter.

«Dopo due vittorie è importante dare continuità dopo la sosta delle nazionali è importante vincere. La fisicità è un aiuto, abbiamo buoni crossatori e siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo. Loro hanno buoni giocatori ma guardiamo a noi stessi e dobbiamo dimostrare di essere i Campioni d’Italia».

Il difensore slovacco è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport:

«Errore da evitare? Campo difficile, lo sappiamo. Dobbiamo entrare subito entrare dentro la partita, giocando cattivi e facendo noi la partita. Allungare alla Juve? Non penso che questo ci carichi, abbiamo iniziato bene e ora dopo la sosta è importante vincere, non sarà facile ma dobbiamo guardare noi stessi e dimostrare in campo che siamo Campioni d’Italia. Stanchezza? Un po’ sì, non dobbiamo guardare questo e cercare scuse. Dobbiamo dimostrare che siamo forti»

