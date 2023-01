Inter, Sneijder sul caso Skriniar: «Quando manca un buon management succedono queste cose»

Wesley Sneijder molto duro con la dirigenza dell’Inter sul caso Skriniar: «Bisogna gestire queste situazioni e tenerle sotto controllo»

L’ex Inter Wesley Sneijder, presente a Nyon per il sorteggio delle final four di Nations League, ha parlato della situazione in casa neroazzurra della gestione di Skriniar. Di seguito le sue parole.

«Quando non c’è un buon management, è difficile controllare tutto. In campo è facile, fuori dal campo è difficile ma è l’aspetto più importante. Non è possibile che i giocatori dicano di volere andare via, soprattutto non in questo momento. Bisogna gestire queste situazioni e tenerle sotto controllo. L’Inter ha un’ottima squadra, quindi questo non sarà un problema, ma ce ne saranno degli altri. Deve esserci una persona adesso che dica: ‘Basta, pensiamo a fare un bel calcio e a vincere’. Niente di più».