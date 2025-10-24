Inter News
Sommer Inter, il portiere ripercorre la sua carriera e svela anche dove giocherà in futuro: «E’ presto per dirlo. A Milano sto bene, ma…»
Sommer Inter, il portiere che unisce concentrazione, famiglia e passione. L’estremo difensore si sofferma anche sulla sua esperienza in nerazzurro.
Yann Sommer, protagonista tra i pali dell’Inter, ha raccontato a Panorama alcuni aspetti della sua vita dentro e fuori dal campo, offrendo un ritratto autentico del campione svizzero che ha conquistato i tifosi nerazzurri con la sua professionalità e serenità.
Una famiglia di portieri
La carriera di Sommer all’Inter affonda le radici in una tradizione familiare: «Mio padre e mio zio giocavano in porta, anche se non a livelli altissimi. Crescendo tra guanti e palloni, la curiosità mi ha spinto a provarci, e da allora non ho più lasciato i pali». Una passione nata in casa e trasformata in una carriera di successo.
Il legame con la Svizzera
Quando non è impegnato con l’Inter, Sommer ama tornare tra le montagne della sua Svizzera. «Le nostre montagne sono splendide in ogni stagione, ma in autunno diventano magiche. Con mia moglie Alina e le nostre figlie Mila e Nayla siamo stati a Sankt Moritz, a pochi passi da Milano. Passeggiate, cavalli, laghi e trekking: è un modo per ricaricare le energie». Lo snowboard resta una passione sospesa finché dura la carriera da calciatore, ma le sue bambine già si divertono sulla neve.
Yoga, concentrazione e gioco con i piedi
Per il portiere dell’Inter, la concentrazione è tutto. «Lo yoga mi aiuta a mantenere equilibrio mentale e fisico. In campo comunico molto, senza mai arrabbiarmi». Sommer sottolinea anche l’importanza del gioco con i piedi: «Oggi ai portieri viene chiesto di impostare. Spesso mi alleno con i compagni in mezzo al campo per abituarmi alle situazioni di partita».
Spot, passioni e futuro
Dopo lo spot con Michelle Hunziker, Sommer ha mostrato anche il suo lato più leggero: «È stato divertente, ma per ora resto concentrato sull’Inter». Sul futuro dopo il calcio, non ha certezze: «Allenatore? Non credo. Ma nella vita ci sono molte strade».
Cucina, musica e famiglia
Lontano da San Siro, Sommer ama cucinare — passione ereditata dal padre — e ascoltare musica. «Suono il piano e i bonghi. A casa avevamo tanti vinili: il mio artista preferito è Bruce Springsteen».
La vita a Milano
«Vivo in centro e sto benissimo. Le mie figlie vanno a scuola, e spesso giochiamo al Parco Sempione. Se solo ci fosse un po’ meno traffico…». scherza Sommer.
Tra professionalità, equilibrio e famiglia, Sommer è diventato un punto fermo dell’Inter, un portiere che unisce rigore svizzero e cuore italiano. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Inter, Pandev: «Bonny e Pio Esposito il futuro dei nerazzurri. Chivu? Da allenatore mi ha sorpreso. Ecco con chi vedo delle somiglianze»
Acerbi Inter, il difensore resta al centro del progetto nerazzurro. In viale della Liberazione si ha una idea molto chiara sul centrale