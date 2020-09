Inter, Spal in pressing per Esposito

Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero piazzare alla Spal il giovane Esposito

L’Inter è alla ricerca di una sistemazione per Sebastiano Esposito. I nerazzurri vogliono mandare il giovane e talentuoso attaccante in prestito per fare esperienza e la sua nuova destinazione potrebbe essere in Serie B.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Spal avrebbe alzato il pressing per Esposito per metterlo al centro del progetto che ha come obiettivo la promozione in A. I ferraresi avrebbero messo nel mirino anche un altro giovane nerazzurro: ovvero il difensore Lorenzo Pirola.