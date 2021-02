Inter, Spalletti e il caso stipendi: arriva la smentita sulle indiscrezioni

Luciano Spalletti non ha rifiutato la dilazione del pagamento degli stipendi: ecco la smentita sulla situazione dell’ex Inter

Il web impazza sulla situazione degli stipendi di Luciano Spalletti all’Inter con l’indiscrezione del rifiuto della dilazione dei bonifici da parte del tecnico alla proposta della società nerazzurra.

Come riporta Franco Vanni di Repubblica, questa possibilità non è mai stata proposta al tecnico toscano anzi le mensilità sono state sempre riconosciute all’ex Roma e Inter. Situazione diversa invece per i giocatori e l’attuale staff tecnico le cui mensilità sono state corrisposte con ritardo.