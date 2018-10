Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha commentato l’importante successo in trasferta contro la Spal nel posticipo dell’8^ giornata di campionato

L’ottava giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria in trasferta dell’Inter sulla Spal per 1-2. Successo molto importante per i nerazzurri che volano al terzo posto in classifica alle spalle del Napoli distante solo due lunghezze. Della vittoria contro la Spal ha parlato ai microfoni di Inter Tv, l’allenatore della società nerazzurra, Luciano Spalletti che ha ammesso: «La reazione dopo il gol del pareggio della Spal è stata importante, dobbiamo mantenere questo livello caratteriale. Abbiamo fatto dei passi in avanti notevoli, ma è necessario mantenerli, questa è la cosa più difficile».

Il tecnico del Biscione si è poi complimentato con gli avversari che sono usciti a testa alta dalla gara: «Complimenti alla squadra di Semplici, hanno aumentato la disponibilità al proprio gioco dopo tre sconfitte». Infine Spalletti ha concluso le sue dichiarazioni spiegando: «Il successo contro gli emiliani vale tanto, ci dà la tranquillità di aver fatto il massimo. Stiamo lavorando per cercare di far entrare sotto pelle ai giocatori il fattore di appartenere all’Inter: qualità fondamentale per il nostro futuro». Adesso i nerazzurri avranno modo di preparare al meglio le prossime partite data la sosta che darà spazio alla Uefa Nations League.