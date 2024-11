Inter, Stankovic: «Filip a San Siro, che emozione!»

Le parole di Dejan Stankovic, padre dell’attuale portiere del Venezia Filip. Ecco le sue dichiarazioni

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato questa mattina a La Gazzetta dello Sport di suo figlio Filip, portiere del Venezia che questa sera giocherà proprio contro i nerazzurri a San Siro.

STANKOVIC SU INTER VENEZIA – «Guarderò la partita, certo. Sarà una serata speciale, inutile nascondersi, non possiamo negarlo. Lo è per me, lo è lui, lo è per i suoi fratelli. Quel prato lo conosce, ci siamo abbracciati tante volte li dentro, Filip se lo ricorda bene».

IL PERCORSO DI FILIP STANKOVIC – «Se penso che Filip ora gioca a San Siro, nel mio stadio, beh, non posso che essere felice. Gli do un unico consiglio: pensi a se stesso, al suo lavoro e alla sua squadra. Gioca contro una squadra fortissima, un big d’Europa, piena di tanti campioni. Mi sta regalando una gioia enorme, sono orgoglioso di lui: è un ragazzo perbene, maturo e responsabile, merita tutto questo. Deve continuare così e le soddisfazioni arriveranno da sole. Anzi, stanno già arrivando. Sono molto orgoglioso di Filip e del percorso che sta facendo. Dopo Volendam, esperienza che gli è servita molto, e Samp, ora è in una piazza importante come Venezia: si sta costruendo il suo futuro pian piano».