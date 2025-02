Inter, svelate le cifre che incasserebbe dal Mondiale per Club: la stima e i numeri

Mondiale per Club, svelate le cifre che incasserebbe l’Inter: la stima e i numeri. Tutti i dettagli in vista della competizione di giugno

Al prossimo Mondiale per Club che inizierà a giugno negli USA parteciperanno due club italiani: l’Inter e la Juventus. Calcio e Finanza ha parlato delle cifre e i possibili incassi per le squadre che prenderanno parte al torneo.

MONDIALE PER CLUB INTER – «In ambito ECA (l’Associazione dei Club Europei) si stanno portando avanti le ultime trattative per giungere un accordo con la FIFA, con le parti che sarebbero molto vicine tra loro. Il bonus per la partecipazione dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 18 milioni di euro per società, seppur lontana dai 50 milioni inizialmente ipotizzati. Ipotizzando un accesso alla fase a eliminazione diretta, raggiungendo gli ottavi di finale Inter e Juventus (così come gli altri club) potrebbero incassare intorno ai 25 milioni di euro complessivi tra gettone di presenza e il superamento del girone. In particolare, i premi per i passaggi del turno sarebbero particolarmente generosi e potrebbero fornire un boost importante alle casse dei club che arriveranno fino in fondo».