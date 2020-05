Un retroscena sui tamponi in casa Inter. Per Conte e i membri dello staff non è stato fin da subito disponibile

L’Inter, come la gran parte dei club di Serie A, ha aperto nuovamente i cancelli del centro sportivo per gli allenamenti individuali dei calciatori. Presenti anche Antonio Conte e i dirigenti.

Nessun contatto diretto con i ragazzi, solo una sbirciata da lontano per riprendere confidenza con il campo. Come riferito da Sky Sport, così come i dirigenti e gli altri membri dello staff, anche Conte non è stato fin da subito sottoposto a tampone. Precedenza ai calciatori, considerate le difficoltà nel reperire i test.