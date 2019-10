Inter, testa già al mercato. Ecco gli obiettivi sulle corsie

Inter, la stagione è all’inizio ma si pensa già al mercato. Delineati gli obiettivi per la prossima estate sulle corsie: ecco i nomi

Non siamo ancora neppure a novembre, ma il mercato inizia a balenare in testa ad allenatori e dirigenti. È il caso dell’Inter, che a gennaio non interverrà molto per poi affondare in estate su determinati obiettivi.

Il Corriere dello Sport sottolinea che gli obiettivi per le fasce sono Meunier e Kurzawa. Entrambi sono in scadenza al 2020 con il Psg e per tale ragione diventano dei profili appetibili.