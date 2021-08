Inter, Thuram e Correa nel mirino: ecco chi potrà avere un ruolo decisivo per la buona riuscita di una delle due trattative

L’Inter continua a mandare avanti in parallelo le due trattative per Thuram e Correa. I nerazzurri infatti cercano l’attaccante giusto da regalare a Inzaghi per completare il pacchetto offensivo in vista della nuova stagione.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la dirigenza interista prima di muoversi in via definitiva vuole capire fino a che punto le richieste iniziali di Borussia Monchengladbach e Lazio potranno essere smussate. A tal proposito anche il lavoro di Mino Raiola e Alessandro Lucci potrà risultare fondamentale ai fini della scelta.