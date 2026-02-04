Inter News
Inter Torino LIVE 2-1: Kulenovic accorcia le distanze! Ultime minuti di gara
All’U-Power Stadium va in scena Inter Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
Tra le mura dell’U-Power Stadium di Monza, Inter e Torino si giocano il gran premio della Coppa Italia. I granata di Marco Baroni per scrivere un pezzo della propria storia, i meneghini di Cristian Chivu per archiviare la pratica e poter ambire a un altro trofeo. In un’insolita cornice brianzola, dettata dall’indisponibilità di San Siro in vista delle Olimpiadi, la posta in palio trasforma il match in una prova di forza senza appello. I nerazzurri, saldi nella loro identità corale, affrontano la sfida con la consapevolezza della favorita, pronti a imporre il proprio ritmo. Il Torino, però, vede in questo quarto di finale l’occasione perfetta per compiere un’impresa (praticamente) storica, affidandosi alla voglia di riscatto in una competizione che non ammette errori. In novanta minuti – o forse anche di più – si deciderà chi potrà continuare a sognare il tricolore della Coppa. Non ci resta che attendere il calcio d’inizio di Inter Torino: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.
72′ – Possesso Inter ora: i granata proveranno a sfruttare gli episodi
70′ – Ultimi 20 minuti di questo Inter Torino, la partita ora è diametralmente cambiata
61′ – Triplo cambio Torino: Maripan prende il posto di Marianucci, Ilkhan di Anjorin e Lazaro di Pedersen
⚽57′ – GOL DEL TORINO: Kulenovic riapre il match. Sgambata sulla fascia e poi cross di Pedersen deviato, Kulenovic anticpa tutti e segna di testa
56′ – Triplo cambio Inter: Lautaro Martinez prende il posto di Thuram, Sucic per Mkhitaryan e pio Esposito per Bonny
53′ – Ci prova da fuori area Tameze, sicuro Josep Martinez.
⚽47′ – GOL DELL’INTER: Diouf raddoppia per i nerazzurri. Nasce tutto da un traversone rasoterra di Thuram su quale sbuca Diouf che appoggia in rete. Male la difesa granata qui
46′ – Nessun cambio per le due squadre
🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Inter Torino
🔴45′ – Fine primo tempo di Inter Torino
45′ – Crossa, Kulenovic in area impatta di testa ma colpisce male e la sfera termina alta
41′ – Grande percussione di Obrador sulla fascia. Il cross del granata non trova nessuno in area
38′ – Baroni cerca una reazione. Telecomanda i suoi dalla panchina
⚽34′ – GOL DELL’INTER: Bonny sblocca il match! Kamatè fa una buona giocata e scodella in area, dove Bonny incorna di testa battendo (un non perfetto) Paleari
25′ – Sta crescendo l’Inter
23′ – Ci prova De Vrij: mura Marianucci
20′ – OCCASIONE INTER: Carlos Augusto direttamente dall’angolo sinistro dell’area di rigore pesca la traversa
17′ – Partita che si gioca su ritmi bassi, l’arbitro invece sembra prediligere una direzione ‘all’inglese’: pochi fischi e tanto ‘lasciar correre’
15′ – Approccio speculare in questo avvio di gara: anche il Torino prova a verticalizzare immediatamente, cercando di sorprendere alle spalle la difesa dell’Inter che mantiene un baricentro molto alto, fin quasi alla linea mediana
10′ – Manovra bene il pallone l’Inter, i granata difendono con ordine
5′ – Ci prova Bonny col sinistro: para Paleari senza problemi in due tempi
3′ – Njie prova l’inserimento in area: l’attaccante granata viene chiuso
🔴Il match è iniziato!
Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Cocchi; Thuram, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu.
Torino (3–5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Kulenovic, Njie. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.
