Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Inter Torino LIVE 2-1: Kulenovic accorcia le distanze! Ultime minuti di gara

Published

11 minuti ago

on

By

kulenovic

All’U-Power Stadium va in scena Inter Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Tra le mura dell’U-Power Stadium di Monza, Inter e Torino si giocano il gran premio della Coppa Italia. I granata di Marco Baroni per scrivere un pezzo della propria storia, i meneghini di Cristian Chivu per archiviare la pratica e poter ambire a un altro trofeo. In un’insolita cornice brianzola, dettata dall’indisponibilità di San Siro in vista delle Olimpiadi, la posta in palio trasforma il match in una prova di forza senza appello. I nerazzurri, saldi nella loro identità corale, affrontano la sfida con la consapevolezza della favorita, pronti a imporre il proprio ritmo. Il Torino, però, vede in questo quarto di finale l’occasione perfetta per compiere un’impresa (praticamente) storica, affidandosi alla voglia di riscatto in una competizione che non ammette errori. In novanta minuti – o forse anche di più – si deciderà chi potrà continuare a sognare il tricolore della Coppa. Non ci resta che attendere il calcio d’inizio di Inter Torino: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

INTER TORINO LIVE

72′ – Possesso Inter ora: i granata proveranno a sfruttare gli episodi

70′ – Ultimi 20 minuti di questo Inter Torino, la partita ora è diametralmente cambiata

61′ – Triplo cambio Torino: Maripan prende il posto di Marianucci, Ilkhan di Anjorin e Lazaro di Pedersen

57′ – GOL DEL TORINO: Kulenovic riapre il match. Sgambata sulla fascia e poi cross di Pedersen deviato, Kulenovic anticpa tutti e segna di testa

56′ – Triplo cambio Inter: Lautaro Martinez prende il posto di Thuram, Sucic per Mkhitaryan e pio Esposito per Bonny

53′ – Ci prova da fuori area Tameze, sicuro Josep Martinez.

⚽47′ – GOL DELL’INTER: Diouf raddoppia per i nerazzurri. Nasce tutto da un traversone rasoterra di Thuram su quale sbuca Diouf che appoggia in rete. Male la difesa granata qui

46′ – Nessun cambio per le due squadre

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Inter Torino

🔴45′ – Fine primo tempo di Inter Torino

45′ – Crossa, Kulenovic in area impatta di testa ma colpisce male e la sfera termina alta

41′ – Grande percussione di Obrador sulla fascia. Il cross del granata non trova nessuno in area

38′ – Baroni cerca una reazione. Telecomanda i suoi dalla panchina

⚽34′ – GOL DELL’INTER: Bonny sblocca il match! Kamatè fa una buona giocata e scodella in area, dove Bonny incorna di testa battendo (un non perfetto) Paleari

25′ – Sta crescendo l’Inter

23′ – Ci prova De Vrij: mura Marianucci

20′ – OCCASIONE INTER: Carlos Augusto direttamente dall’angolo sinistro dell’area di rigore pesca la traversa

17′ – Partita che si gioca su ritmi bassi, l’arbitro invece sembra prediligere una direzione ‘all’inglese’: pochi fischi e tanto ‘lasciar correre’

15′ – Approccio speculare in questo avvio di gara: anche il Torino prova a verticalizzare immediatamente, cercando di sorprendere alle spalle la difesa dell’Inter che mantiene un baricentro molto alto, fin quasi alla linea mediana

10′ – Manovra bene il pallone l’Inter, i granata difendono con ordine

5′ – Ci prova Bonny col sinistro: para Paleari senza problemi in due tempi

3′ – Njie prova l’inserimento in area: l’attaccante granata viene chiuso

🔴Il match è iniziato!

INTER TORINO LIVE

Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Cocchi; Thuram, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu. 

Torino (3–5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Kulenovic, Njie. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.

LEGGI ANCHE – Fusi: «Al Torino serve ritrovare entusiasmo. Vi racconto quando ho letto i nomi a Superga» – ESCLUSIVA

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero11 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×