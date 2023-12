Inter-Udinese, svelato l’audio tra Di Bello e il Var sul rigore di Lautaro: «Il difensore non fa nulla»

Inter-Udinese, ecco cosa accadde tra l’arbitro del match Di Bello e il Var Mazzoleni: il retroscena e l’audio tra arbitro e Var

Ad Open Var nuovi retroscena, stavolta sulla moviola di Inter-Udinese, match discusso per il rigore conquistato da Lautaro e con cui i nerazzurri sbloccano la gara.

L’arbitro Di Bello disse: “Il difensore non fa nulla!”, non rilevando quindi nulla di irregolare in quel contatto. Di diverso avviso il Var Mazzoleni: “Lo sbilancia, vieni a vederlo”. E Rocchi? Il designatore arbitrale ne ha parlato così: “Ho chiesto all’arbitro cosa avrebbe fatto da Var: mi ha detto che avrebbe consigliato l’OFR”.