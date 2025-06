Inter Urawa: l’importanza di Lautaro Martínez sui calci piazzati. Chivu o Inzaghi? Nessuna differenza, il Toro segna sempre così

L’Inter ha dimostrato una notevole efficacia sui calci d’angolo nel corso della stagione, trasformando le palle inattive in una vera e propria arma strategica.

I gol provenienti da corner sono ben 16, una quota decisamente significativa. E, fatto ancora più importante, con Chivu le cose stanno andando esattamente come durante la gestione Inzaghi, come ha dimostrato la rete di ieri sera che determinato il momentaneo pareggio con l’Urawa nella seconda giornata del Mondiale per Club.

In questo contesto, il contributo del capitano, Lautaro Martínez, si è rivelato non solo prolifico ma anche spettacolare, evidenziando la sua importanza cruciale per la squadra nerazzurra.

Analizzando le reti nate da azioni da corner, emerge un quadro che va oltre il semplice colpo di testa. Lautaro ha lasciato il segno in modi diversi, a testimonianza della sua completezza tecnica e del suo istinto predatorio in area di rigore.

Contro il Genoa, ha sbloccato la partita con un’incornata velenosa sul primo palo, deviata in modo decisivo.

In Champions League contro il Bayern Monaco, ha mostrato la sua prontezza di riflessi, ribadendo in rete di destro una palla vagante nata dagli sviluppi di un angolo.

La perla più preziosa, tuttavia, è arrivata nel Mondiale per Club contro l’Urawa Reds: una spettacolare rovesciata che ha lasciato senza scampo il portiere avversario, un gesto tecnico di altissima difficoltà che unisce coordinazione, coraggio e precisione.

Questi tre gol da calcio d’angolo, inseriti nel contesto di una stagione che lo ha visto superare le 20 marcature totali, dimostrano come Lautaro non sia solo il finalizzatore principe dell’Inter, ma anche un leader capace di trascinare la squadra con giocate decisive e memorabili.

La sua abilità nel leggere le traiettorie e nell’attaccare il pallone lo rende un pericolo costante per le difese avversarie, trasformando ogni corner in una potenziale occasione da gol e confermandolo come uno degli attaccanti più letali e versatili del panorama calcistico internazionale.