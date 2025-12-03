 Inter Venezia, Chivu: «La priorità è la partita di oggi. Non pensiamo a campionato e Champions. Su Esposito e Thuram... - Calcio News 24
Inter Venezia, Chivu: «La priorità è la partita di oggi. Non pensiamo a campionato e Champions. Su Esposito e Thuram…

2 minuti ago

Inter Venezia, le parole di Chivu ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia di questa sera

A pochi minuti dalla sfida tra la sua Inter e il Venezia, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Ecco cosa ha detto.

VENEZIA – «In questo momento è oggi la priorità. Poi da domani inizieremo a pensare al Como e solo successivamente alla Champions».

SULLE SCELTE – «Devo dare fiducia ai giocatori e fare prove. Luis Henrique e Diouf mi hanno fatto vedere che a piede invertito sanno fare bene. Poi devono adattarsi a diverse situazioni. Pio Esposito e Thuram è la coppia giusta per una partita come quella di oggi». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM

