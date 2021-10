Inter, Vidal: «Futuro? Dopo il ritiro vorrei provare a fare l’allenatore»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato così del suo possibile futuro e della situazione con la Nazionale cilena

Intervistato da TNT Sports Chile, il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ha parlato delle prossime gare di qualificazione mondiale del suo Cile, e del suo futuro. Queste le dichiarazioni:

CILE – «Siamo in una posizione complicata, ma abbiamo tre partite in cui possiamo rimetterci in gioco. Speriamo di arrivare nel migliore dei modi. Dovremmo vincere le due partite casalinghe, nel calcio non si sa mai, dobbiamo vincere in casa o non ci qualificheremo per la Coppa del Mondo».

FUTURO – «Corso d’allenatore? È una cosa che voglio fare adesso. Quando lascerò il calcio, deciderò cosa voglio essere e avrò diverse opzioni. Ho diverse cose nella mia testa, buoni allenatori che mi hanno segnato, vedo e provo come allenatore».