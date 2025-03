Inter, Vieri sul big match di domani: «Lautaro? È quello che i falliti dicevano in crisi. Ecco cosa mi avrebbe detto Inzaghi se fosse il mio allenatore»

L’ex attaccante di Atalanta e Inter Bobo Vieri ha parlato alla vigilia del big match di Serie A in programma domani sera al Gewiss Stadium. Le parole

L’ex attaccante di Atalanta e Inter Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match di Serie A in programma domani sera alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. A seguire le sue parole.

PER CHI E’ PIU’ IMPORTANTE – «Se vince l’Atalanta sarebbero tre punti molto molto pesanti: anche per il Napoli. I 27 che resterebbero sono tanti, certo. Ma recuperarne o perderne tre tutti insieme…»

SE VINCE L’INTER – «Fa un bel salto dell’ostacolo forse più duro da qui alla fine. Ma probabilmente lo fa con il Napoli sempre sulle spalle. E ci divertiamo ancora».

LAUTARO – «È quello che i falliti dicevano in crisi e poi da gennaio ha segnato 10 gol, cinque nelle ultime tre partite di Champions che ha giocato, per dire del livello».

DIMARCO – «È uno degli esterni più forti d’Europa e ha il numero di maglia perfetto: mancherà. Ma se io dovessi comprare un terzino sinistro, sapendo che Dimarco non si muoverà mai, andrei su Carlos Augusto: straforte»

CHI STA MEGLIO – «L’Atalanta che ho visto a Torino fa paura. E per una settimana ha avuto in testa solo questa partita. Però l’Inter non ha faticato con il Feyenoord: si presentano in grandissime condizioni tutte e due».

SE INZAGHI FOSSE L’ALLENATORE DI VIERI – «Mi avrebbe detto solo “Bobo, vai in campo e fai quello che sai fare: una marea di gol”».

E GASPERINI – «Sarei stato ancora migliore a livello fisico, e avo, e avrei fatto il triplo dei gol. Facciamo il doppio, va’»