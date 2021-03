Inter, vittoria con un solo tiro in porta: non accadeva da 12 anni

L’Inter mette in cascina tre punti fondamentali contro l’Atalanta di Gasperini: per la squadra di Conte un solo tiro in porta

È bastato un solo tiro in porta all’Inter per guadagnare tre punti nella gara contro l’Atalanta: la squadra di Conte, con Skriniar, porta a casa la vittoria che conferma la fuga Scudetto.

Un solo tiro in porta per la vittoria dei nerazzurri: questa particolare statistica in casa Inter non accadeva dal 2009 contro l’Atalanta. Un modo di intendere la gara che premia.