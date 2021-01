Inter, Young: «Pensiamo all’Udinese, non dobbiamo guardare al Milan»

Il commento di Ashley Young in previsione della gara contro l’Udinese. Lì va il pensiero non alla partita del Milan. Le sue parole

Ashley Young ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Udinese-Inter. Queste le parole dell’esterno nerazzurro.

NON GUARDIAMO IL MILAN – «E’ solo un’occasione per guadagnare tre punti. Sarà una partita molto dura, dobbiamo vincere ma non dobbiamo guardare al Milan. Noi dobbiamo costruire sulla vittoria contro la Juventus, sappiamo cosa fare, sappiamo che l’udinese è forte».